Troost-Wedstrijd: Weihegold, Zonik en Cennin in de WB finale 2018

In 2018 won Isabell Werth voor de vierde keer in haar carrière de finale van de Wereldbeker Dressuur. Met Weihegold OLD (v. Don Schufro), die geen pas verkeerd zette in de kür op muziek in Parijs en opnieuw door de magische 90% brak naar een score van 90,657%. Er was een zesde plaats voor Madeleine Witte-Vrees met Cennin (v. Vivaldi). Edward Gal en Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) werden achtste.

Veel bekende namen in deze finalewedstrijd van 2018, die momenteel in zijn geheel terug te kijken is. Een deel van de paarden, waaronder Verdades (v. Florett As) van Laura Graves, is inmiddels niet meer in de ring te zien.

Voor wie niet de hele wedstrijd terug wil kijken, maakte de NOS hier een korte samenvatting met commentaar van Laurens van Lieren.

Werth kampioen

Werth wint de finale dankzij haar foutloze kür, die volledige balans en harmonie uitstraalt. Een grote grijns breekt door tijdens de laatste pirouette in passage en het groeten verandert in een gebalde vuist. Ze wéét dat het genoeg was, al moeten er nog een paar komen.

Weihegold en Werth zijn in de Re-live video hierboven te zien vanaf 2:48:00.

Graves redt het niet

De tweede plaats in de finale is voor de Amerikaanse Laura Graves die er nadrukkelijk op uit is om Werth te verslaan. Graves had Werth vrijdag afgetroefd in de Grand Prix en legde met haar KWPN’er Verdades de lat hoog in een foutloze proef met hoge moeilijkheidsgraad. Met haar nieuwe kür haalt de amazone alles uit de kast en met 89,082% scherpt ze haar PR met maar liefst 4% aan! Tot haar grote spijt lukt het de Amerikaanse niet om de Duitse dressuurkoningin te verslaan, mede dankzij een dure fout in één van de pirouettes.

Verdades en Graves zijn in de Re-live video hierboven te zien vanaf 2:26:00.

Unee BB pakt brons in laatste kampioenschap

Jessica von Bredow-Werndl moet met Unee BB (v. Gribaldi) vlak na Werth de ring in. Ze maken geen fouten en komen uit op een keurige 83,725%. Een prachtige proef, goed voor een derde plaats. Het was het laatste kampioenschap voor Unee, hij won een maand later nog het CDI4* in Wiesbaden en is daarna niet meer teruggekeerd in de wedstrijdring.

Unee BB en Von Bredow Werndl zijn in de Re-live video hierboven te zien vanaf 2:58:00.

Cennin loopt wat voor

Madeleine Witte-Vrees loopt met Cennin in het begin iets voor op de muziek. Mooie kleine pirouettes, een super uitgestrekte stap en kaarsrechte eners brengen het duo op 81,336%, uiteindelijk goed voor een zesde plaats in het eindklassement.

Cennin en Witte-Vrees zijn in de Re-live video hierboven te zien vanaf 1:57:00.

Zoniks eerste kampioenschap

Voor Zonik was het zijn eerste grote internationale kampioenschap en in de kür oogde de toen tienjarige hengst van Edward Gal wat moe. Een klein foutje in de tweeërs en wat balansverlies in de eerste pirouette drukken de score wat. Spectaculaire draf- en galopverruimingen en passages scoren daarentegen weer punten. Eindresultaat: 79,654% en de achtste plaats, nipt achter Zoniks vader Blue Hors Zack (v. Rousseau) en Daniel Bachmann Andersen.

Zonik en Gal zijn in de Re-live video hierboven te zien vanaf 1:47:00.

Bron: Horses.nl / YouTube / FEI