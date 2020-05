Troost-Wedstrijd: Wereldrecords in de kür op muziek

Vandaag in de Troost-Wedstrijd: de hoogste scores die ooit gereden zijn in de kür op muziek. We hebben vier topcombinaties voor u, met filmpjes van hun recordscores. De vraag is natuurlijk: Wie vindt u het beste als u ze zo achter elkaar ziet? Wie benadert de perfectie het dichtst en wie zou ú de hoogste score geven?

Natuurlijk beginnen we met onze eigen dressuurkoningin Anky van Grunsven. Voor haar en Salinero kwam één van de topscores in 2006 in Amsterdam, toen het duo naar 87,750% reed in de kur op muziek bij de finale van de Wereldbeker. Die ze uiteraard wonnen…

Koning Totilas

In december 2009 braken Edward Gal en Totilas (v. Gribaldi) het Wereldrecord in de kür op de Londen Olympia Horse show. Het spectaculaire duo reed naar maar liefst 92,3% in hun kür op muziek en dat was weer meer dan hun eerder gevestigde eigen record van het EK die zomer.

Regerend wereldrecordhoudster: Charlotte Dujardin

Het record van Gal en Totilas werd ook in Olympia verbeterd, een paar jaar later. Het waren Charlotte Dujardin en Valegro die naar maar liefst 94,3% reden in 2014. Dit is het huidige wereldrecord.

Isabell Werth met twee paarden boven 90%

De huidige koningin van de kür is toch wel de Duitse Isabell Werth, die inmiddels met twee paarden door de magische grens van de 90% is gebroken. Met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) reed ze naar 90,657% in de Wereldbekerfinale in Parijs in 2018. Vorig jaar was haar kür op muziek tijdens het EK in Rotterdam, met lievelingspaard Bella Rose (v. Bellissimo M), goed voor net ietsje meer: 90,875 %. Geen officieel wereldrecord, wel genoeg voor een plaatsje in deze lijst.

Kan het nog hoger?

Het huidige Wereldrecord, van Dujardin, staat dus inmiddels al zo’n 5,5 jaar. De vraag is of het echt nog beter kan, 94,3% is immers al heel dicht bij 100%. Wel is duidelijk dat de huidige records een stuk hoger zijn dan twintig jaar geleden voor mogelijk gehouden werd. De paarden zijn natuurlijk veranderd. De sport ook, en de jury’s misschien ook wel? Staan er over 20 jaar dan wellicht 100% scores op de borden en moeten we iets anders gaan verzinnen om de podiumplaatsen te verdelen? De tijd zal het leren…

Zegt u het maar: wie wint?

Wie van de bovenstaand recordhouders vindt u eigenlijk het beste? Bekijk de filmpjes en maak uw keuze hieronder.

Welke wereldrecordhouder benadert volgens u de perfectie? Anky van Grunsven met Salinero

Edward Gal met Totilas

Charlotte Dujardin met Valegro

Isabell Werth met Bella Rose

Bron: Horses.nl / YouTube