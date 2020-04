Troost-Wedstrijd: Wie wint de afgekapte Wereldbeker Dressuur?

Eigenlijk zou de finale van de Wereldbeker Dressuur komende week in Las Vegas plaatsvinden. Maar het mocht niet zo zijn. Daarom zet Horses.nl de beste prestaties van de kanshebbers van het afgelopen seizoen voor u op een rijtje. Met de vraag aan u: Wie zou er gewonnen hebben? Werth, Dujardin of toch... Emmelie Scholtens?

Na Gothenburg waren er op papier twee Nederlandse finalisten, namelijk Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) en Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi). Alleen Indoor Brabant kon het lijstje finalisten nog veranderen.

Spannende Duitse strijd

Voor de Duitsers was het vooral heel spannend wie er afgevaardigd zou worden naar Las Vegas. Met titelverdedigster Werth konden nog maximaal twee andere oosterburen naar de finale afreizen. En in de Westeuropese Liga eindigden er maar liefst vijf Duitsers (zonder Werth) bij de laatste tien. Op basis van de tussenstand na Gothenburg zouden broer en zus Werndl hun land mogen vertegenwoordigen. Voor Duitsland dus: Isabell Werth, waarschijnlijk met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro), Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game) en Benjamin Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill).

Twee maal GB

Voor het Verenigd Koninkrijk zouden ook Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) zeker een uitnodiging gekregen hebben. Zij stonden derde (exclusief het Duitse overschot) op het moment dat de coronacrisis uitbrak. Ook Charlotte Fry en Dark Legend (v. Zucchero) kwamen in aanmerking. Daarnaast zouden waarschijnlijk Morgan Barbancon, Patrik Kittel en Guan Matute Guimon naar Las Vegas zijn afgereisd.

Concurrentie van buiten Europa?

De vraag is of deze Europese top 10 veel te vrezen zou hebben gehad van de rest van de wereld. Laura Graves heeft Verdades met pensioen gestuurd, nadat de combinatie Werth in de Wereldbekerfinale van 2019 het vuur na aan de schenen legde en zilver won. De enige niet-Europeaan in het Wereldbekercircuit die nog in de buurt van de wereldtop kan komen is de Amerikaan Steffen Peters. Hij won met Suppenkasper (v. Spielberg) de Wereldbekeretappe in Wellington dankzij een persoonlijk record van 83,495%.

Kijk en vergelijk

Wie er gewonnen zou hebben? We zetten de beste kürs (uit dit WB-seizoen) van onze kanshebbers voor u op een rijtje. Kijk en vergelijk en zegt u het maar! Helemaal onderaan dit bericht kunt u uw keuze in de poll invullen…

Isabell Werth (winst in Amsterdam en Lyon):

Hans Peter Minderhoud:

Jessica von Bredow Werndl (winst in Stuttgart en Neumünster):

Emmelie Scholtens (winst in Mechelen):

Charlotte Dujardin (winst in Londen):

Benjamin Werndl:

Steffen Peters (winst in Wellington):

Wie zou de Wereldbeker Dressuur 2019-2020 gewonnen hebben? Isabell Werth

Charlotte Dujardin

Hans Peter Minderhoud

Jessica von Bredow-Werndl

Emmelie Scholtens

Steffen Peters

Benjamin Werndl

Charlotte Fry

Patrik Kittel

Laatste tussenstand West-Europese Liga na Gothenburg februari 2020

