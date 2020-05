Troost-Wedstrijd: Zonik draaft door stortbui naar kampioenschap

Omdat het neerslagtekort op veel plaatsen in Nederland alweer records bereikt en men vreest voor een droge zomer, vandaag als tegenhanger een natte troost-wedstrijd. Eind deze maand zou eigenlijk het Nederlands Kampioenschap Dressuur in Ermelo plaatsvinden. De vraag was of Edward Gal hier voor de vierde keer achter elkaar met Glock's Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) de titel zou kunnen veroveren. In 2018 was vooral de Grand Prixproef van het duo gedenkwaardig.

Het NK Dressuur wordt meestal in de zomer verreden, maar in dit Olympische jaar was het de bedoeling dat de kanshebbers in mei om de titel zouden strijden. In 2017, 2018 en 2019 was het kampioenschap voor Gal en Zonik.

In 2018 was het bloedheet, met af en toe een hoosbui. Dat ondervond ook Gal dat jaar, die in de stortregen zijn Grand Prixproef afrondde. Met succes, want het duo scoorde 79,435% en een staande ovatie van het publiek.

Kür niet optimaal

Met de kür op muziek stelde Gal een dag later de titel zeker, maar die proef ging niet geheel naar wens. Het duo kreeg onder meer een fout in de eners. “Nou regent het niet en dan maak dat soort stomme fouten. Echt jammer. Ik had wel 86 procent kunnen scoren. Het leek wel of GLOCK’s Zonik N.O.P. vandaag dingen zag die hij gisteren niet zag. Hij was iets minder geconcentreerd, iets afgeleid.”, vertelde Gal na het winnen van zijn negende titel. “Ik moet gewoon regen hebben” grapte de kampioen.

Vuur aan de schenen

In 2018 en ook in 2019 waren Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) goed voor zilver. In 2018 was dat misschien nog wat groen, in 2019 legden ze Gal en Zonik het vuur al wat nader aan de schenen. Zou Dream Boy zijn ook 12-jarige stalgenoot hebben kunnen benaderen in 2020?

Of zouden het toch Emmelie Scholtens en Desperado zijn geweest die de drievoudig kampioenen van hun troon konden stoten? Met de betreurde Apache werd Scholten derde in 2019. We zullen het nooit weten, maar volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Bron: Horses.nl