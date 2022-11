Tubman en First Apple winnen derde kür op rij

Terwijl aan de westkust van Amerika een werelbekerwedstrijd aan de gang is, is aan de oostkust in Ocala een CDI3*. Na een nipte tweede plaats in de Grand Prix, was er gisteren een mooie overwinning voor Sarah Tubman en de Vivaldi-zoon First Apple in de kür. Het is hun derde zege in de kür op rij dit najaar. "Hij gaf me een super gevoel", vertelt Tubman, "hij wordt steeds meer een bevestigd Grand Prix-paard."

Sinds Sarah Tubman First Apple had overgenomen van Patrick van der Meer, won het paar bijna alles in de Lichte Tour. De overstap naar de Zware Tour had wat voeten in aarde volgens de Tubmans. Partner en jurylid Lee Tubman: “Er was een gedachte dat je in een paar maanden van Lichte Tour naar Grand Prix kon gaan, dat kan niet. Dat was jammer, want dat vertraagde de vooruitgang en maakte het moeilijk voor hem en voor haar. Het was erg moeilijk voor ons allemaal, omdat er een grote druk op haar lag om succesvol te zijn na de Pan Ams.” Op de Pan Am Games in 2019 won Sarah Tubman team zilver en goud in de kür met het fokproduct van Nico van Maaswaal.

Bevestigd Grand Prix-paard

Dit najaar gaat het voor Sarah Tubman weer als van ouds. In de Zware Tour won uit vier starts ook vier keer en daar komt de zege in de kür van gisteren bij. “Het is echt een spannende tijd omdat ik het gevoel heb dat hij steeds meer een bevestigd Grand Prix-paard wordt, en daar moet ik gewoon op vertrouwen”, aldus Sarah Tubman.

Marek en Fire Fly nu derde

De tweede plaats in de kür ging naar Benjamin Ebeling op Indeed (v. Hofrat) met een score van 74.925%. Anna Marek die met Fire Fly (v. Briar Junior) de Grand Prix won, moest nu genoegen nemen met de derde plek met 73.240%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl