Tubman en Marek winnen GP’s in Ocala met KWPN’ers.

Op het World Equestrian Center in Ocala begon gisteren het CDI3* met de Grand Prix' voor de kür en de Special. In de beide rubrieken wonnen KWPN'ers. Sarah Tubman scoorde met First Apple (v. Vivaldi) 71.087% in de GP voor de kür, Anna Marek reed Fire Fly (v. Briar Junior) naar de zege in de andere GP met 68.739%.

Met een persoonlijke beste score van 71,087% voerden Sarah Tubman en de twaalfjarige KWPN hengst First Apple de ereronde aan. Tubman heeft een goed jaar achter de rug met de zoon van Vivaldi, gefokt door Nico van Maaswaal. Door haar plaats op de longlist voor het WK in Herning verdiende ze startplaatsen in onder meer Achleiten en Aken.

Op de tweede plaats volgden Lehua Custer en de in Amerika gefokte KWPN’er F.J. Ramzes (v. Juventus). Zij scoorden 69.022%. Kerrigan Gluch Mejorano HGF (v. Grandioso) kregen 67% en de derde plaats.

Twee overwinningen voor Marek

Anna Marek pakte met de twaalfjarige Fire Fly de zege in de GP voor de Special. Het paar scoorde 68.739%. De zoon van Briar Junior, gefokt door A. Geesink, liep voor zijn vertrek naar Amerika verdienstelijk in het ZZ-Z onder Wies Zwanikken. Marek rijdt Fire Fly nu ruim een jaar. In maart debuteerde het paar in de internationale Grand Prix.

De tweede plaats ging naar Jessica Howington op haar 15-jarige KWPN-merrie van Sir Donnerhall I, Cavalia, met een score van 67,630%. Allison Gerlt en de Hannoveraan Sir Lommel, ook van Sir Donnerhall I, werden derde met 65,217%.

Met de Florencio-zoon Duvel won Anna Marek eerder op de dag de Prix St Georges.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEC Ocala