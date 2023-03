Turfhorst Jersey naar Amerika verkocht

De negenjarige KWPN-hengst Turfhorst Jersey (Vivaldi x Ferro) is verkocht naar Amerika. Eric Koele van Stoeterij Turfhorst maakte dit zojuist bekend op Facebook. Onder zijn vaste amazone Kimberly Pap was Jersey succesvol in de sport. Eén van de hoogte punten was hun deelname op het WK voor jonge dressuurpaarden in 2021.

De door de familie Wetzelaer KWPN gekeurde Jersey werd als driejarige Stoeterij Turfhorst aangekocht. De hengst was met destijds met 160.000 euro de veilingtopper van de KWPN Select Sale. In 2017 werd Jersey met 82,5 punten voor het verrichtingsexamen goedgekeurd. Hij kreeg onder meer een 9 voor souplesse.

Onder Kimberly Pap liep Jersey een succesvolle hengstencompetitie en stroomde door tot op Lichte Tour-niveau. Eén van de hoogte punten de deelname op het WK voor jonge dressuurpaarden in 2021. Via de winst in de kleine finale bereikte het paar de finale bij de zevenjarigen en werden veertiende.

Op Facebook schrijft Eric Koele: “We wensen de nieuwe eigenaren heel veel plezier en succes met deze fantastische hengst. JERSEY bedankt !!!”

Bron Facebook