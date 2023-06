Turkse Lal Mira Gürgen wint Children-rubriek in Geesteren

De internationale dressuur op het CSI Twente in Geesteren begon vanmorgen met een rubriek voor de children. De Turkse amazone Lal Mira Gürgen won de proef met Lowland (v. Bordeaux) met 75.179%. De veertienjarige amazone liet Sophie van Iwaarden maar net achter zich. Van Iwaarden werd tweede op Hermès Mithras (v. Abanos) met 74.982%.

Lal Mira Gürgen, die traint bij de in Nederland woonachtige Lina Uzunhasan, debuteerde dit voorjaar met de Bordeaux-zoon Lowland bij de children. De Turkse heeft al mooie scores achter haar naam staan, maar de 75.179% die ze vanmorgen reed was een pr. Van de jury bij C kreeg Gürgen 70.357% en bij B 80%, een eerste en een tweede plaats betekende dat.

Voor Sophie van Iwaarden was het precies omgekeerd. Met Hermes Mithras kwam ze op de tweede plaats bij C met 69.464% en op de eerste plaats bij B met 80.50%. Het totaal kwam op 74.982% en een tweede plek. Met 72.357% en een pr werd Helena Colling uit Luxemburg derde op Demoiselle C.L. (v. Dormik B). Sophie Evers en Esmea Niessen volgden op de vierde en vijfde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl