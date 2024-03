Twaalf combinaties gekwalificeerd voor de Piaff-Förderpreis

Voor de Piaff-Forderpreis serie van 2024 zijn afgelopen weekend, na een selectiecursus met een afsluitend examen in Warendorf, twaalf combinaties geselecteerd. Het trainingsexamen in de competitie voor de U25 werd afgenomen door de juryleden Katrina Wüst, Reinhard Richenhagen en Peter Holler.

Elf ruiters verdienden een startplaats voor de kwalificatiewedstrijden, Treffinger wist zich met twee paarden te kwalificeren. Daarnaast krijgen de huidige leden van de U25 nationale ploeg automatisch een startvergunning met de kanttekening dat eerder winnende paard-en-ruitercombinaties niet in aanmerking komen om opnieuw deel te nemen (met een ander paard mag het wel).

Hoogste score

De hoogste score was voor Moritz Treffinger en de veertienjarige hengst Cadeau Noir (v. Christ) van Gestut Bonhomme. Zij reden met een score van 73,449% met overmacht naar de overwinning. Treffinger bezette ook de tweede plaats met zijn andere troef, Fiderdance (v.Fidertanz). Hij scoorde met de vijftienjarige Oldenburgse hengst 71,976%.

Finale in Donaueschingen

De Piaff Förderpeis is een showcircuit van vier kwalificatiewedstrijden (Mannheim, Balve, Bettenrode, Elmlohe) voor Duitse rijders onder de 25 jaar. De finale vindt dit jaar voor het eerst plaats in Donaueschingen als onderdeel van een gloednieuw concours, de eerste internationale S.D. Prins Joachim zu Fürstenberg Memorial in Donaueschingen. Het nieuwe evenement wordt georganiseerd door het agentschap Schafhof Connects van de familie Linsenhoff-Rath, met Matthias Alexander Rath als CEO.

Bron: Horses.nl/ Reiterrevue