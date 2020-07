Twee Belgische selectiewedstrijden WK jonge dressuurpaarden

Door de lockdown en de wereldwijde COVID-19 crisis had de KBRSF-werkgroep Jonge Dressuurpaarden de selectie voor het wereldkampioenschap voorlopig on hold gezet. Met het verplaatsen van het WK in Verden naar december en met het versoepelen van de coronaregels, kwam de werkgroep met de nieuwe Belgische kwalificatieprocedure.