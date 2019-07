Twee keer oranje voor Jennifer Sekrève

Jennifer Sekrève had haar paarden zo goed voor elkaar op de subtopwedstrijd in Exloo zaterdag, dat ze in de Roelofsen competitie twee rubrieken won. In het ZZ-Zwaar noteerde ze met Hitmaker (v. Wynton) de hoogste score met 72% en in de Prix St. Georges reed ze Ferrero (v. Rhodium) naar de hoogste plek met dik 67%.

De vorige proef van de Roelofsen competitie in Blaricum schreven Sekrève en de KWPN-hengst Hitmaker ook al op hun naam. “Ik had hem daarna even niet gestart en ik merk dat hij steeds meer bevestigd raakt en steeds meer kracht krijgt. Hij gaat steeds beter en mooier door de proef. Alles wordt iedere keer makkelijker”, reageert Sekrève blij.

Grote werk

“Het is een geweldige hengst met heel veel aanleg voor het grote werk. Hij ontwikkelt zich heel goed richting die kant. Ik ben ook heel blij met het vertrouwen van de eigenaren. Ik mag zelf indelen wanneer ik hem start en hoeveel tijd ik hem geef. Ik kan het echt op mijn manier doen. Dat werpt nu ook zijn vruchten af.”

Dronken

Over de proef met Ferrero vertelt ze verder: “Hij had ook echt goede dingen in de proef, maar we hadden ook wel veel slordigheidjes. Ik had hem al langer niet mee gehad en daardoor hadden we wat afstemmingsfouten. Het binnenkomen was zo slingerend, we leken wel dronken. In het terugkomen na de uitgestrekte galop sprong hij voor een keer om en ik reed ook iets bij de verkeerde letter. We moeten gewoon weer wat meer op elkaar afgestemd raken in de ring. Hij gaat vanaf nu ook weer vaker mee”, besluit ze stellig.

De zege in de Grand Prix was voor Jean René Luijmes en Aswin (v. Sandreo). Ellen Wynia en Chakakahn (v. Sir Donnerhall) wonnen de Intermédiaire I. In de Intermédiaire II was de overwinning voor Marjan Hooge en Ego Trippel Texel (v. Jazz).

Bron: Horses.nl