Twee Lusitano’s naar WK jonge dressuurpaarden

Portugal heeft voor het WK jonge dressuurpaarden in Verden twee Lusitano's afgevaardigd. Het land heeft niet vaak een team op het WK. Tegenover Eurodressage vertelt Grand Prix amazone Maria Caetano: "Lusitano-fokkers en eigenaren zien hun paarden meestal als Grand Prix-paarden. Dus wachtten ze af en showen liever hun paarden op hoger niveau."

De Lusitano’s komen steeds vaker naar voren in de dressuursport. Op de WBFSH World Dressage Ranking 2020 staat het stamboek op de zesde plaats. Joao Torrao’s Equador ( v. Quo Vadis) en Anne Sophie Serre’s Actuelle de Massa (v. Pastor) hebben voor hun stamboek de meeste punten vergaard. Bekende vertegenwoordigers van het stamboek die het WK voor jonge paarden hebben gehaald, zijn de Olympische hengst Rubi en zijn zonen Coroado en Fenix ​​de Tineo en Talisco (v. Xaquiro).

Jasmim Plus

De twee paarden die naar Verden reizen begin december zijn Jasmim Plus en Irano da Estribeira. Maria Caetano rijdt de zesjarige Lusitano-hengst Jasmim Plus (Escorial x Peralta). In augustus won het paard in Beloura de finale voor zesjarigen met 82.40%.

Irano da Estribeira

Bij de zevenjarigen komt Irano da Estribeira (Rubi AR x Hostil JGB) onder de Franse Grand Prix-kampioene Charlotte Chalvignac aan de start. Met een percentage van 73,252% won het duo brons op de Franse kampioenschappen.

Bron Eurodressage.com