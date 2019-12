Twee nieuwe stalruiters voor Van Olst Horses

In het gisteren gepubliceerde bericht over de voorselectie van de VHO Trofee op Horses stond te lezen dat Manuel Springhetti twee hengsten van Gertjan van Olst gaat rijden. De Oostenrijkse dressuurruiter heeft onlangs de stallen van Andreas Helgstrand verruild voor die van Van Olst Horses. Springhetti is niet het enige nieuwe gezicht, ook de Zweedse Lydia Jordan heeft het team in Den Hout versterkt.

De eerste opgave voor Manuel Springhetti is de voorselectie van de VHO Trofee waar hij de Van Olst-hengsten George Clooney (v. De Niro) en Crosby (v. Chippendale) zal voorstellen. Gertjan van Olst: “Springhetti is ruim een maand in dienst. Hij is de opvolger van Franka Loos die onlangs voor zich zelf is begonnen.”

De Oostenrijker komt van Helgstrand Dressage en werkte daar naast onder meer Severo Lopez die vroeger stalruiter was bij Van Olst. Van Olst: “Het is meer toeval dat nu een stalruiter van Helgstrand weer naar ons toe komt, via via kwamen we bij Springhetti als opvolger voor Franka. Hij is overigens niet de enige die ons team komt versterken. Ook Lydia Jordan is nieuw. Zij is een Zweedse amazone die bij Holga Finken in Duitsland de paarden reed.”

Manuel Springhetti was dit jaar met Helgstrands Jaristo (Dream Boy x Nourejev) door de Oostenrijkse Hippische Federatie geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, maar de ruiter had op het moment van de kwalificatie nog niet voor zijn Oostenrijkse ruiterlicentie en de FEI-registratie van Jaristo betaald. De eigenaren van de als reserve aangewezen Belinda Weinbauer tekenden daartegen protest aan en werden in het gelijk gesteld.

De Zweedse Lydia Jordan werkte sinds 2016 bij de Duitse dressuurruiter Holga Finken. Ook zij is per 1 november in dienst bij Van Olst Horses en rijdt naast Charlotte Fry en Springhetti de paarden.

Bron Horses.nl