Twee titels Marc-Peter Spahn op KFPS dressuur kampioenschap

Na een aantal selectiewedstrijden door het hele land was gisteren in Ermelo de finale van het Alrako KFPS Kampioenschap Dressuur voor Friese paarden. Marc-Peter Spahn pakte twee titels in de finale, met met Elias 494 (Jorn 430) in de Zware Tour en op M.J. (Tymon 456) won hij het ZZL. Spahn werd na afloop in het zonnetje gezet door KFPS voorzitter Bert Wassenaar, hij kreeg de Zilveren KFPS-Speld opgespeld.

Marc-Peter Spahn prolongeerde de titel in de Zware Tour met zijn fraaie hengst Elias 494. Voor Spahn was dat niet alles, met de lichtvoetige M.J. werd hij in de ZZ-Licht ook Nederlands kampioen Friese paarden.

Marsja Dijkman kampioene Lichte Tour

Onder het genot van een heerlijk zonnetje won Marsja Dijkman de Lichte Tour met MGPNGP Geke van ‘e Beijemastate (Beart 411). In de ZZ-Zwaar kreeg Margriet Koopmans na een dynamische, keurige proef met haar Ide K.W. (Maurits 437) de oranje deken van het kampioenschap op. Thea Dijkstra werd kampioen in de Z2-dressuur met Joris fan Bangazathe (Brandus 345). In de Z1 kon Wendy Okkema met Stal Okkema’s Rudmer (Michiel 442) de koppositie die ze in de ochtendronde bij elkaar had gereden vasthouden in de finale.

M dressuur

Isabelle Vroomans zat na een korte onderbreking door een ongelukje weer stevig in het zadel van Vajen T. Horsea (Tymon 456). Ze werden kampioen in de M1-dressuur. In de M2 was het Bodien Grijpstra met Matsje BV (Gjalt 426) die het kampioenslint kreeg omgehangen.

B en L dressuur

De paarden die op de Hippiade eind augustus goed presteerden lieten zich drie weken later ook in Ermelo goed zien. Monique van der Meij, Hippiade kampioen in de L1-dressuur kon met Stal Brandsma’s Tsjalda (Alwin 469) ook het Nederlands kampioenschap bijschrijven. Op de Hippiade eindigde ze nog op de vierde plaats, in Ermelo werd Nynke Mulder met Rooske fan Scyedam (Alwin 469) kampioen in de L2. De B-dressuur werd gewonnen door Linda de Boer met Ekogrön’s Ynz (Pier 448).

Bron Phryso.com