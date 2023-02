Twee zeges KWPN’er Bonheur de La Vie en Sandra Nuxoll in nationale Zware Tour Neumünster

Met groot vertoon van macht won Bonheur de la Vie (Bordeaux x Tuschinski) in handen van Sandra Nuxoll zowel de nationale Grand Prix als de Special in Neumünster. De voormalige Louisdor-winnaar liep gisteren en vanmorgen twee zeer harmonieuze proeven die beide rond de 74% werden beoordeeld.

In de Grand Prix scoorde Sandra Nuxoll met de door de familie Gijsbers uit Loosbroek gefokte Bonheur de la Vie 73.740%. Een fout in wissels om de pas drukte de score van het paar, maar verder stonden er veel 8-ten op het protocol voor onder meer de passage. Unaniem werd de combinatie door de juryleden op kop gezet.

De Special liep vanmorgen helemaal foutloos. Weer was de passage het hoogte punt van de proef, de laatste leverde zelfs negens op. Ook nu was de jury unaniem in hun oordeel, een eerste plaats met 74.176%.

In de Special werd Emma Kanerva tweede op Mist of Titanium OLD (v. Millennium). Zij scoorden 72.823%, een duidelijke verbetering met de Grand Prix waarin het paar vijfde werd met 69.16%. Juliane Brunkhorst en haar Fürst Enno werden derde, net als in de Grand Prix. Het paar kreeg 71.333%.

