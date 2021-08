Tweede carrière 21-jarige Breanna

Toen Breanna (v. Brentano II) in 2018 met na een succesvolle carrière in de Grand Prix dressuur met pensioen ging, dachten amazone Kathleen Raine en haar man David Wightman dat ze niet meer terug in de ring kwam. Maar de Hannoveraanse merrie dacht er anders over. De 15-jarige Josephine Hinnemann pakte met Breanna de draad op en de merrie bleek op 21-jarige leeftijd nog fit genoeg voor Noord-Amerikaanse dressuurkampioenschappen voor de jeugd.

Breanna en Kathleen Raine waren internationaal actief van 2011 tot en met 2018. Ze waren meerdere keren lid van het Amerikaanse team in Nation Cup wedstrijden en reden Grand Prix’ in onder meer Aken, Rotterdam en Stuttgart. Ook waren ze regelmatige winnaars op nationale wedstrijden in Californië en in Florida.

Juniorenpaard

Na de pensionering werd de merrie licht aan het werk gehouden. Het laatste hield Josephine Hinnemann, kleindochter van de Duitse toptrainer Johann Hinnemann, Breanna fit. Hinnemann vormde zo’n goede combinatie met de merrie, dat besloten werd om wat junioren wedstrijden te gaan rijden. Resultaat afvaardiging naar de Noord Amerikaanse kampioenschappen in Traverse City afgelopen weekend. Het paar behaalde daar zilver met team Regio 7 en top tien klasseringen in de twee individuele proeven.

Fokkerij

Ondertussen heeft Breanna ook als fokmerrie een carrière. Via embryotransplantatie heeft ze verschillende veulens gekregen, waaronder een merrie, Finesse, van Festrausch, die Grand Prix loopt met Jennifer Hoffman, en Quincy, een ruin van Quaterback die met Niki Clarke Grand Prix heeft gelopen en nu Lichte Tour loopt met Jennifer Mason. Wightman en Raine hebben momenteel nog een 3-jarige v. For Gold.

Bron The Chronicle of the Horse