Tweede dressuurtalent van Isabell Werth naar junior-amazone

Begin dit jaar vertrok Isabell Werths Burg-Pokal winnaar Flamboyant (v. Fidertanz) naar junior amazone Valentina Pistner. Deze week kreeg de Hannoveraanse hengst Descolari, waarmee Werth zich plaatste voor de finale van de Burg-Pokal, ook een junior amazone in het zadel. De achtjarige zoon van Desperados FRH is naar de stal van Luca Sophia Collin verhuisd. Eurodressage meldde de verkoop op haar website.

Isabell Werth won in augustus de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal in Donaueschingen met de Hannoveraanse hengst Descolari. Het was de eerste keer dat Werth de zoon van Desperados FRH op een wedstrijd voorstelde. De achtjarige hengst werd eerst door Werths stalamazone Lisa Wernitznig gereden.

Debuut

Het was destijds nog onbekend hoe de verdere loopbaan van Descolari eruit zou gaan zien. Nu is het dan bekend dat de goedgekeurde hengst verder gaat onder de Duitse junior Luca Sophia Collin. En zoals Eurodressage schreef heeft het nieuwe paar hun debuut in de Duitse M-klasse gehad.

Haupt- und Landgestüts Neustadt

De zwarte hengst die in het bezit was van Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse werd in 2012 goedgekeurd door het Hannoveraner Verband en liep met succes de 30- en 70-dagen testen in Duitsland. Voordat Descolari bij Isabell Werth in training kwam, liep hij al goede resultaten met Lena Feistkorn.

‘Hij kan een grote worden’

Na het winnen van de kwalificatie in Donaueschingen zei Werth over de hengst: “Voor de toekomst denk ik dat Descolari een grote kan worden in de Grand Prix.” Vooralsnog kan het paard samen met zijn jeugdige amazone Luca Sophia Collin in de sport groeien.

Bron St.Georg/Eurodressage