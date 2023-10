Tweede ronde regiofinale Zitcompetitie 2023 ook succesvol

Nadat vorige week de Harry’s Horse Zitcompetitie officieel van start ging met de eerste twee Regiofinales, stond er op zondag 1 oktober wederom een Regiofinale op het programma. Ditmaal was het de beurt aan Manege de Groote Wielen in Rosmalen en Stal Groenendaal in Bunschoten-Spakenburg om de gemotiveerde deelnemende manegeruiters te ontvangen. De enthousiaste sfeer en de mooie scores van de deelnemende maneges belooft veel goeds voor de rest van deze competitie.

Ook dit jaar moesten de deelnemers in vier verschillende categorieën een proef laten zien op een aangewezen manegepaard. In de beoordeling van de proeven, die speciaal zijn ontwikkeld voor de Zitcompetitie, staat de houding en zit van de ruiter centraal en daar wordt dan ook extra op gelet door de juryleden. De tien beste ruiters per categorie zijn verzekerd van een kwalificatie voor de kwartfinale van de Zitcompetitie op 12 november bij RSC De Lourenshoeve in Den Ham en bij Manege Thielen in Tilburg.

Uitslag

Winnaars bij Manege de Groote Wielen

Cat. 4. Carola van Wiggen – Manege Ravenswaaij – 135,50 pt

Cat. 3. Jade Meijer – Manege de Prinsenbankhoeve – 131,50 pt

Cat. 2. Marit Nales – Manege Voorst – 133,00 pt

Cat. 1. Emma van Oorschot – Manege Oostmoer 137,50 pt

Winnaars bij Stal Groenendaal

Cat. 4. Hyam Renkema – Manege Stal De Eik – 149,75 pt

Cat. 3. Nynke Stevens – Manege Stal De Eik – 136,50 pt

Cat. 2. Silke Hogerslag – Manege Stal De Eik – 138,50 pt

Cat. 1. Stella Schreurs – Manege Marcroix op de Treek 143,25 pt

Bestzittend Ruitersportcentrum

De titels van ‘Bestzittend Ruitersportcentrum’ ging bij Manege de Groote Wielen naar Manege de Prinsenbankhoeve. Bij Stal Groenendaal ging deze prijs naar RSC Zeewolde. Ilsa van Manege de Prinsenbankhoeve en Iris Mensink van Ruitersportcentrum Zeewolde delen graag hoe zij en haar ruiters deze overwinning hebben weten te behalen.



Ilsa: “Bij ons krijgen alle ruiters twee zitlessen. Hierdoor zagen we dat de ruiters steeds enthousiaster en gemotiveerder werden tijdens de reguliere lessen. Daarnaast hechten we veel waarde aan, en motiveert de ruiters, het buiten onze manege ervaring op doen. Dit draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid binnen het team.”

Iris: ”Het was weer een super leuke dag bij Stal Groenendaal, waar het altijd goed georganiseerd is. Ons bedrijf is heel fanatiek met de Zitcompetitie en dat zie je terug bij al onze gedreven en fanatieke amazones. We hebben vooraf hard getraind in de extra zitlessen naast de gewone lessen en dat resulteert vandaag in negen ruiters die door zijn. Én we zijn daarbij voor de negende keer op rij weer Best zittend Ruitersportcentrum geworden.”

De winnaars mochten na afloop allemaal het podium beklimmen. Zij komen nogmaals in actie tijdens de kwartfinale op 12 november bij Manege Thielen in Tilburg en RSC De Lourenshoeve in Den Ham. Op 10 december volgt daarna de halve finale en de finale op het Nationaal Hippisch Centrum Ermelo. De volgende twee regiofinales worden verreden op zondag 8 oktober bij Manege de Eenhoorn in Blokker en Hippisch Centrum Bodegraven in Bodegraven.

Kijk hier voor meer informatie en de volledige uitslag.

Bron: KNHS