Tweede U25-zege Yom-Tov en Hexagon’s Zodinde

Vrijdag boekte Jazmin Yom-Tov al een mooie overwinning in de Intermédiaire II, die werd verreden in het kader van de U25 Grand Prix. Vandaag voegde de in Nederland wonende Hongaarse er een zege aan toe in de Grand Prix op Hexagon’s Zodinde (Louisville x Rubiquil). Met een tweede plaats was nu Mercedes Verwey op Four Seasons (Fürst Piccolo x Mon Cheri) de beste Nederlandse, gevolgd door Jeanine Nekeman met Vlingh (Flemmingh x Donnerschlag).

Opnieuw werd het geen unanieme zege voor Jazmin Yom-Tov en de vijftienjarige merrie Hexagon’s Zodinde. De amazone reed een degelijk proef zonder fouten die door de juryleden met 67.615% werd beoordeeld. Twee van hen zetten Yom-Tov eerste en drie zagen haar als tweede in de Grand Prix-proef.

Mercedes Verwey kwam dicht in de buurt met het voormalige EK-paard van Diederik van Silfhout Four Seasons. Een fout in de wissels om de pas drukte haar score en het totaal kwam uit op 66.769%. Het was een goede verbetering ten opzichte van de dag ervoor waar een mislukte piaffe-passage haar op de onderste plaats deed belanden.

Op de derde plaats eindigde Jeanine Nekeman met de Flemmingh-zoon Vlingh. Nekeman verloor punten in een piaffe-passage overgang en de daaropvolgende volte in passage. Haar eindtotaal kwam uit op 66.154%. Jerney Schelling werd vierde op Creator (Florencio x Cocktail). Voor Schelling was het CDI in Exloo haar eerste internationale wedstrijd.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl