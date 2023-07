Tweede zege Annabella Pidgley en Espe in Young Riders-rubriek op CHIO Aken

Voor de Young Riders stond gisteren de kür voor de Prijs van de Liselott en Klaus Rheinberger Stichting op het programma. De overwinning ging net als in de eerste wedstrijd naar Annabella Pidgley met de negenjarige Espe (v. Escolar). Haar vriend Alexander Yde Helgstrand werd op korte afstand tweede met Isabell Werth's voormalige talent Belantis (v. Benetton Dream). Robin Heiden werd negende.

Met een score van 78.620 procent won de 18-jarige Annabella Pidgley in het zadel van de Westfaalse merrie Espe de kür op muziek. Nu niet unaniem zoals in de eerste wedstrijd in Aken. De meeste concurrentie kreeg de Britse van haar vriend Alexander Yde Helgstrand. De Deen had zijn schimmel Belantis nu goed voor elkaar en kwam tot 77.735%. De derde plaats ging, net als in 2022, naar de Amerikaanse ruiter Christian Simonson in het zadel van Son of a Lady (v. Soreldo). Beiden scoorden 75.660 procent en twee van de drie juryleden zagen hen zelfs op de eerste plaats.

Robin Heiden kwam voor Nederland de ring binnen gereden en eindigde ook in de top tien. De amazone kreeg voor haar proef met Gasmonkey (v. Tuschinski) 72.365% en dat leverde haar een negende plaats op.

Trainster Dujardin: ‘Ze doet het geweldig!’

Annabella Pidgley droeg ook al bij aan de derde plaats met het Britse team in de Nations Cup met de talentvolle Vamos Amigos. Haar trainer Charlotte Dujardin legt uit waarom ze moet blijven deelnemen aan de Young Rider Tour: “Ik denk dat het goed voor haar is. Ze is 18, ze kan nog altijd bij de senioren rijden. Ze moet ervaring blijven opdoen bij de Young Riders, dat zal haar ook helpen voor de seniorproeven.” Haar oordeel over haar pupil: “Ze doet het geweldig!”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht CHIO Aken