Tweede zege op rij voor Inna Logutenkova in wereldbekerkwalificatie

Na Kiev, in mei, won Inna Logutenkova haar tweede wereldbekerkwalificatie in Kharkiv. De amazone uit Oekraïne leidt nu de West Europese liga met 40 punten. In Kharkiv stuurde Logutenkova haar zestienjarige Deens gefokte Fleraro (v. Flemmingh) naar 75.730% in de kür. Hanna Karasiova uit Wit-Rusland werd met Zodiak (v. Zidane Velvet) tweede en pakt de leiding in de Centraal Europese liga.

Inna Logutenkova moest in de Grand Prix nog genoegen nemen met een derde plaats op Fleraro met 69.326%. In de kür ging de Deens gefokte zoon van Flemmingh veel beter en kwam tot een percentage van 75.73. Nu liet ze de winnares van de Grand Prix, Olga Safronova met Sandro D Amour (v. San Amour I) en de nummer twee Hanna Karasiova met Zodiak (tweede in de Grand Prix) achter zich.

Karasiova kwam in de kür tot 74.240%, net iets meer dan haar landgenote Safronova die 74.125% scoorde. In de Centraal Europese liga van het wereldbekercircuit gaat Hanna Karasiova aan de leiding.

In Herning is van 17-20 oktober de eerste wereldbekerwedstrijd in West Europese liga.

Bron Dressage News