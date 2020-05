Tweeling voor Wereldkampioen Fiontini via embryotransplantatie

Andreas Helgstrand laat op de website van Helgstrand Dressage weten dat er volgende jaar een tweeling wordt verwacht uit de merrie Fiontini (v. Fassbinder) via embryotransplantatie. Fiontini is drievoudig wereldkampioen en presteert onder Severo Juardo Lopez op Grand Prix niveau. De vader van de embryo’s is de KWPN-goedgekeurde Jovian (v. Apache).