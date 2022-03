Tweevoudig Olympiër Ignacio Rambla na tien jaar terug in internationale piste

De landenwedstrijd op het CHIO in Aken in 2012 was de laatste internationale wedstrijd van de Spaanse dressuurruiter Ignacio Rambla. De tweevoudige Olympiër maakt volgende week, tien jaar later, zijn rentree op het CDI in Jerez de la Frontera.

De 58-jarige Ignacio Rambla kwam voor zijn land uit op de Olympische Spelen in Atlanta en Athene. Ook nam hij drie keer deel aan de wereldruiterspelen in 1998, 2002 en 2006 en was hij zes keer lid van het Spaanse team op Europese kampioenschappen. Rambla won een keer team zilver en twee keer team brons op de verschillende kampioenschappen.

Volgende week viert de ruiter van Royal Andalusian School of Equestrian Art of Jerez de la Frontera zijn rentree op het CDI in Jerez. Zijn paard is de Andalusiër Eclipse XCVIII, een negenjarige zoon van Bolero LXVII, in eigendom van Royal Andalusian School.

Bron Dressprod