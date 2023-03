Tweevoudig U25-winnares Zoë Kuintjes gebruikt CDI Lier als opstap voor EK U25

De 22-jarige Zoë Kuintjes rijdt sinds vorig jaar in de U25. Begin dit jaar maakte zij daarnaast haar debuut bij de senioren. Tijdens CDI Lier wist zij deze week alle twee de U25-rubrieken op naam te schrijven én liet ze ons weten binnenkort haar eigen stal te beginnen.

Dat het snel kan gaan weet Zoë Kuintjes als geen ander. Sinds vorig jaar vormt zij een combinatie met Cupido RS2 (v. Rhodium), die in eigendom is van RS2 Dressage. Met het voormalige Grand Prix-paard van Seth Bosman en Robin van Lierop was het de bedoeling om rustig aan ervaring op te doen, maar eindigde in een reserveplek voor het U25 EK-team. “Die ervaring die we toen hebben opgedaan kunnen we nu mooi meenemen”, vertelt de enthousiaste amazone.

Leuke wedstrijden gaan rijden

“Begin dit jaar heb ik op Amsterdam gereden, nu Lier en dan hoop ik over een paar weken naar Aken te gaan zodat we de vorm te pakken hebben voor de observatiewedstrijden voor het EK. Ik wil dit jaar echt met Cup gaan focussen op de U25 en leuke wedstrijden gaan rijden.”

CDI Lier

Eén van die leuke wedstrijden is volgens Zoë CDI Lier en die staat dus ook steevast in haar agenda. “Het is hier goed geregeld en je rijdt hier in een prachtige entourage. Het eerste jaar kwam ik hier met mijn pony en sindsdien probeer ik altijd aan de start te komen. En natuurlijk is het extra leuk om hier te kunnen winnen, helemaal in de U25.” Beide dagen wist zij met circa 2% afstand te U25-proeven te winnen. Morgen staat de kür op muziek op het programma.

Grand Prix

Dat de U25 iets anders is dan de Grand Prix, kwam Zoë recent achter. “Ja, dat was pittig”, lacht ze. “Cupido kan dit al en het kwam zo uit om nu Grand Prix te starten. Ik dacht dat hij mij eventueel ook wel door de proef kon loodsen mocht dat nodig zijn.” En was dat nodig? “Nou, het is toch wel echt anders dan een U25-proef. Je hebt dezelfde oefeningen maar het is toch wel pittig. Cupido wist heel goed wat hij moest doen dus onze score was met 69% helemaal niet slecht, maar er zaten nog wel wat rommeltjes in. Het was heel leuk om alvast deze ervaring op te doen.”

Eigen dressuurstal

Zoë heeft niet alleen de focus op U25 rijden dit jaar. Vanaf 1 april begint de voormalige stalruiter van Kirsten Brouwer haar eigen dressuurstal. “Ik kreeg zo veel aanvragen dat het steeds lastiger werd om het rijden bij Stal Brouwer te blijven doen. Dus vandaar dat ik heb besloten om mijn eigen stal te beginnen.” Ze hoopt de internationale wedstrijden te kunnen combineren met enkele jongere paarden om op te leiden. “Dit is wat ik wel echt wil blijven doen. Internationaal rijden vind ik wel echt heel leuk, vooral nu ik Cupido heb. Daarbuiten wil ik graag paarden opleiden voor klanten. Het opleiden van paarden haal ik ook echt veel plezier uit.” En uiteindelijk? “Wil ik graag goed meerijden bij de senioren”, besluit Zoë.

Bron: persbericht