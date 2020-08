Tweevoudig Wereldkampioen D’Avie naar Lisa Müller

De in Hannover en Denemarken goedgekeurde voshengst D'Avie (v. Don Juan de Hus) is verkocht aan Lisa en Thomas Müller. Dat heeft Helgstrand Dressage bekend gemaakt. D'Avie won onder het zadel van Severo Jurado Lopez tweemaal de wereldtitel voor jonge dressuurpaarden; als zesjarige in 2018 en vorig jaar bij de zevenjarige paarden. D'Avie was sinds dit voorjaar onder het zadel van Andreas Helgstrand en scoorde onlangs 70% bij zijn Grandprixdebuut.

Lisa Müller zal de hengst samen met haar trainer Isabell Werth verder opleiden, aldus Helgstrand Dressage. Müller en Werth werken sinds 2016 samen en Isabell Werth was onlangs in Denemarken geweest om een geschikt internationaal paard voor haar leerlinge te zoeken. De keuze viel dus uiteindelijk op de nog jonge D’Avie, die nu met zijn nieuwe amazone naar hun internationale debuut gaat toewerken. Lisa Müller is de echtgenote van de bekende voetballer Thomas Müller.

D’Avie blijft beschikbaar

Helgstrand laat ook weten dat D’Avie beschikbaar blijft voor de dekienst. Vorig jaar werd al zijn eerste zoon goedgekeurd in Hannover.

Bron: Helgstrand Dressage / Horses.nl