U25-amazone Sophie Reef gaat verder onder Nederlandse vlag

De 21-jarige amazone Sophie Reef reed geruime tijd voor Duitsland, maar heeft besloten om nu voor Nederland uit te gaan komen. Tegenover Eurodressage vertelt de U25-amazone: "Ik heb twee nationaliteiten, maar ik heb mijn hele leven in Nederland gewoond. De laatste tijd dacht ik er vaak over om van land te veranderen. Vooral toen mijn paard Genua TC plotseling overleed." Het laatste zetje voor de overstap was de start van haar studie in Nijmegen deze maand.

Sophie Reef begon haar internationale carrière voor Duitsland in 2017. Ze was met Rue Noblesse (v. Rosentau) lid van het Juniorenteam op het CDI in Roosendaal. Met dit paard maakte ze de overstap naar de Young Riders. In 2018 debuteerde Reef in de U25 klasse met Silencium (v. Shakespeare in Love).

Charming Lady en Genua TC

In 2019 kwam EDS-topper Charming Lady (v. Painted Black) in handen van Reef. Later dat jaar kwam daar Jeanine Nieuwenhuis’ topper Genua TC (v. Charmeur) bij. Maar Sophie Reef kon niet lang van Genua genieten. De KWPN’er overleed in vorig jaar december.

Volle broer Sezuan

De leegte die Genua achterliet werd dit voorjaar opgevuld met Straight Horse Don Zuan (v. Blue Hors Zack) die Reef kocht bij Andreas Helgstrand. De volle broer Sezuan moet het nieuwe U25-paard worden voor de nieuwbakken Nederlandse.

