U25 kür op muziek in Amsterdam ook voor Marten Luiten en Fynona

Marten Luiten en Fynona (v. Ampère) waren op nieuw de beste in de Lövsta Future Challenge International Tour op Jumping Amsterdam. Vanochtend reed het paar een persoonlijk record van 78.558% in de kür op muziek. Net als woensdag in de Grand Prix werd de Deense Thea Bech met Dionisos (v. Spielberg) tweede. Op de derde plaats eindigde Thalia Rockx met de 21-jarige! Verdi de la Fazenda (v. Florett As).