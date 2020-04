Uitstellen OS Tokyo voor Spaanse Beatriz Ferrer-Salat een geluk bij ongeluk

De Spaanse amazone Beatriz Ferrer-Salat is aan het herstellen van een bekkenfractuur die de ze begin dit jaar opliep. Het was voor haar spannend of de Olympische Spelen van 2020 ging halen, maar aangezien deze uitgesteld zijn vanwege corona, heeft de amazone nu meer tijd om te herstellen en trainen als geluk bij ongeluk. EuroDressage ging met de amazone in gesprek.

In januari van dit jaar liep Ferrer-Salat een dubbele breuk aan haar bekken op. Ze ging met een jong paard het bos in en toen hij schrok viel ze. Na wat onderzoek bleek zowel haar schaambeen als staartbeen gebroken en moest een operatie ondergaan. Vandaag de dag loopt ze zonder krukken waar ze haar revalidatie in een rolstoel begon. Tegen EuroDressage zei de amazone: “Ik ben heel goed aan het herstellen. Ik ben gelukkig en zeer positief. Na drie weken in de rolstoel heb ik nog twee weken gelopen met een rollator, toen met krukken en nu al zonder. Ik heb het gevoel dat ik elke dag beter kan lopen! Ik hoop met twee maand weer te kunnen gaan rijden.”

KWPN’er Elegance

Ferrer-Salat ziet in de KWPN’er Elegance (v.Negro x Monaco), gefokt door G.J. van Olst, een troef voor de Spelen van volgend jaar, hoewel de 11-jarige ruin alleen nog maar op Grand Prix-niveau gelopen heeft. “Ik heb vorig jaar één keer internationaal met hem gestart. Hij heeft nog nooit St.Georges of Inter I gelopen.” Nu de Olympische Spelen van Tokyo uitgesteld zijn, kan de amazone nog even goed doortrainen en het paard wedstrijd ervaring op laten doen zodra de coronacrisis voorbij is.

