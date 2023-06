Unanieme kür-zege voor Shanna Baars op CDI Geesteren

Shanna Baars heeft de laatste observatie voor het Europees kampioenschap sterk afgesloten. De amazone won eerder al de landenproef en de individuele proef met Farzana G (v. Ampère) bij de Young Riders en reed vandaag in de kür op muziek opnieuw naar een unanieme zege. Daarmee heeft de amazone haar visitekaartje richting het EK definitief afgegeven. Jo-Anne Koch reed Darabel (v. Westpoint) naar de tweede plaats en Rowena Weggelaar tekende voor plaats drie.

De kür op muziek van Shanna Baars met Farzana G in Geesteren werd beoordeeld met 75.167%. Geen persoonlijk record voor de combinatie maar ze stonden wel dik 2% los van de nummer twee en daarmee lijkt het erop dat Baars goede kaarten op zak heeft voor een teamplek voor EK. Met de overwinning in de kür op muziek heeft Shanna Baars een mooie hattrick gescoord.

Jo-Anne Koch voor Rowena Weggelaar

Jo-Anne Koch moest in de landenproef nog genoegen nemen met de zevende plaats en werd in de individuele proef vijfde. Vandaag liet de amazone zien uit wat voor hout ze is gesneden en reed ze Darabel met 72.900% naar de tweede plaats. Rowena Weggelaar en Don Quichot (v. United), die vorig jaar deel uit maakten van EK-team bij de junioren, verbeterden zich ten op zichtte van zowel de landenproef als de individuele proef en reden met 72.075% naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl