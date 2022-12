Unanieme zege Matthias Alexander Rath en Destacado in Special Frankfurt

In de Grand Prix was Destacado FRH (v. Desperados FRH) gisteren nog wat gespannen en kreeg een paar foutjes. Vanmorgen was het de hengst goed bij de les in Frankfurt in handen van Matthias Alexander Rath. Ze wonnen de Special unaniem met 74.596%. Patrik Kittel en de talentvolle merrie Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) werden tweede met 73.170%.

De negenjarige hengst Destacado was meer ontspannen in de Special, maar niet minder energiek. Matthias Rath stuurde de zoon van Desperados foutloos door de proef. De draftour blijft het hoogtepunt van de hengst. De versterkingen leveren hoge punten op, maar ook de passage liep het paard met veel expressie. Alle juryleden plaatsten Rath op de eerste plaats met percentages van 76.489% bij E tot 73.404% bij C. Het totaal kwam uit op 74.596%.

Net als in de Grand Prix werd Patrik Kittel tweede met de tienjarige merrie Forever Young HRH. De merrie overtuigt door haar machtige draf en uitdrukkingsvolle passage. Door de matige stap en de piaffe die nog wat voorover is, verliest het paard wat punten. Het jurylid bij C zag de proef van Kittel gelijk als die van Rath en plaatste de Zweed ook als eerste. Maar met 73.170% moest Kittel toch genoegen nemen met de tweede plek.

Stefan Lehfellner eindigde als derde met Victoria Max-Theurer’s Roberto Carlos MT (v. Rosandro). Het paar scoorde 72.362%.

