USEF benoemt George Williams als dressuuradviseur hoogste Amerikaanse kader

Begin december nam de USEF afscheid van dressuurbondscoach Debbie McDonald. De Amerikaanse bond besloot het contract van de 67-jarige voormalige Olympische amazone niet te verlengen. Nu heeft de bond George Williams aangesteld als adviseur voor het High Performance kader in plaats van onmiddellijk een opvolger te benoemen voor McDonald als teamcoach. Er zal een ondersteuningsnetwerk voor coaches worden opgezet.

Een chef d’equipe – in wezen een teammanager – zal waarschijnlijk volgend voorjaar worden aangesteld voor de combinaties die op de longlist komen voor de Amerikaanse ploeg voor een mogelijke Europese tournee voorafgaand aan de wereldkampioenschappen in Herning in augustus volgend jaar.

Coach Support Network

De federatie beschreef de veranderingen als een “bijgewerkte structuur” om “verdere ondersteuning en duidelijkheid te bieden rond de rollen en verantwoordelijkheden van de huidige coachstaf, de details van de programmaplanning en de ontwikkeling van het Coach Support Network”.

Williams blijft ook jeugdcoach

George Williams blijft naast zijn nieuwe functie aan als coach van de Amerikaanse jeugd. Hij wordt de belangrijkste man in het nieuw op te zetten ondersteuningsnetwerk voor coaches. Naast de adviserende functie zal hij “op huisbezoek gaan en wedstrijden bijwonen, indien nodig, om te adviseren over passende prestatiedoelen en te helpen bij de algemene strategieontwikkeling en planning voor kampioenschappen en de voorbereiding op die evenementen”, aldus de USEF.

Williams zelf was in zijn actieve periode als ruiter succesvol in de Grand Prix met Rocher en de KWPN’er Marnix.

Bron Dressage News