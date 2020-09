Utopia-zussen winnen bij Pavo-selectie Ermelo

Twee paarden kregen vandaag met 78 punten de eerste plaats in de Pavo Cup voor vierjarige paarden in Ermelo: Lemmo (v. Galaxie) met Yessin Rahmouni en Limited Edition Taonga (v. Ebony) met Vai Bruntink. Bij de vijfjarige paarden reed Robin van Lierop zijn eigen gefokte merrie Kardinale-Utopia RS2 (v. GLOCK’s Toto Jr.) naar 82 punten. Bij de zesjarige paarden was er gedeelde winst voor de één jaar oudere zus van deze merrie, Jakarta-Utopia RS2 (v. Lord Leatherdale), die net als J‘Ampère RS2 (v. Ampère) 75 punten scoorde.

De beoordeling van de voorselectie van de Pavo Cup in Ermelo was in handen van Mariëtte Sanders en Toine Hoefs.

Vierjarige paarden: twee winnaars

Bij de vierjarigen was er een redelijk grote groep van deelnemende paarden. Op de startlijst stonden maar liefst 16 combinaties. Twee van hen wisten met een totaalscore van 78 punten de eerste plaats te behalen. Yessin Rahmouni stelde Galaxie-zoon Lemmo (uit Emmelie ster voorl keur van Ampère, fokker A. Dikkema uit Scharmer) voor. De andere eerste plaats was voor Limited Edition Taonga (Ebony uit Darabel elite pref IBOP-dres SPORT-dres PROK van Westpoint, fokker Stal 104 BV uit Steggerda en Stal Laarakkers uit Vledderveen). Deze hengst werd voorgesteld door Vai Bruntink.

Juryvoorzitster Mariëtte Sanders was erg enthousiast. “Het zijn twee compleet verschillende paarden, maar beiden werden goed voorgesteld. Limited Edition Taonga is een eyecatcher met een fantastische galop in huis. Hij heeft heel veel zelfhouding en een aansprekende draf. Vandaag had hij wat problemen met de kwaliteit van de stap wat de score wat drukte. Verder was het een hele complete presentatie. Lemmo is een heel expressief paard met een goed voorbeengebruik. De proef was heel degelijk en constant, waar hij in draf nog wat meer mag sluiten. Beide paarden staken er vandaag bovenuit.”

Prachtig silhouet

Bij de vijfjarige paarden wist Robin van Lierop zijn eigen gefokte merrie Kardinale-Utopia RS2 (GLOCK’s Toto Jr. uit Wiona-Utopia elite pref SPORT-dres PROK van San Remo, fokker RS2 Dressage Center de Horst BV uit Groesbeek) naar 82 punten te sturen. “Kardinale-Utopia RS2 heeft een hele mooie galop, die heel erg naar boven werd gespringen met veel balans. De merrie zou wat expressiever voorgesteld mogen worden, maar de galoppade maakt het een heel compleet paard wat een prachtig silhouet geeft.”

75 punten bij de zesjarigen

Marieke van der Putten en Seth Boschman wisten beiden de eerste plaats te behalen bij de zesjarigen met een totaalscore van 75 punten. Marieke van der Putten zat in het zadel van J‘Ampère RS2 (Ampère uit Wolkenstuermerin van Fürst Romancier, B. Schwertmann uit Damme) “Dit is een merrie met veel lichtvoetigheid. Ze was vandaag wat onder de indruk van de entourage waardoor ze zich wat minder liet bewerken, maar alsnog een hele degelijke en lichtvoetige proef.

Seth Boschman stelde Jakarta-Utopia RS2 (Lord Leatherdale uit Wiona-Utopia elite pref SPORT-dres PROK van San Remo, fokker S. Boschman uit Bergharen) voor. Jakarta-Utopia is de zus van de winnares bij de vijfjarige paarden. “Een hele constante proef waar de merrie een constante stap, draf en galop liet zien. Ze werd heel goed gereden, maar mag achter net wat meer kracht tonen door de gehele proef.”

