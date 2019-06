Vai Bruntink met Cum Laude tweede in kür CDI Exloo

Na een derde plaats in de Prix St.George en een vierde plaats in der Inter I werd Vai Bruntink met de hengst Cum Laude gisteren tweede in de Lichte Tour kür op muziek op het CDI in Exloo. Met de zoon van Apache scoorde Brunting bijna 73%. Ze moest alleen de Finse Susanna Steinberg met Rhapsodie (v. Skovens Rafael) voor laten gaan. Jeanine Nekeman werd op Ferrari (v. Apache) derde.

“De jongens deden het goed”, zei Vai Bruntink doelend op de prestaties van de hengsten Cum Laude en Ebony (v. Painted Black) op het CDI in Exloo. Gisteren bekroonde Brunting het concours met een mooie tweede plaats in de kür op muziek met de Apache-zoon ‘Cummie’.

“Proeftechnisch waren er nog wel wat verbeterpunten, maar wat liep ie fijn!”, vertelt Bruntink. “Met een tweede prijs met nagenoeg 73% en veel lovende reacties gaan we naar 3 dagen Exloo heel tevreden naar huis. Morgen mag hij net als Ebony eerst even lekker in de wei.”

In het drafgedeelte scoorde Cum Laude onder Bruntink hoog met 8,5-en voor appuyementen en de verruimingen. Er sloop een fout in de rechter pirouette wat de score behoorlijk drukte. Het eindtotaal kwam uit op 72.975%. Twee juryleden plaatsten Bruntink op kop, de drie anderen zetten haar op de tweede plaats achter de Finse Susanna Steinberg met de tienjarige Deense merrie Rhapsodie (v. Skovens Rafael). Steinberg scoorde 74.15%.

Voor Jeanine Nekeman was er een derde plaats met Ferrari, die net als Cum Laude een zoon van Apache is. De combinatie kreeg 70.42% van de jury met een wat wisselende jurybeoordeling. Nekeman werd op de voet gevolgd door de Russische Elena Starr met het fokproduct van Jan Greve Foreign Affair (v. Rock Forever). Starr schafte in maart de voormalige KWPN-hengst aan.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl