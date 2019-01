Vai Bruntink: ‘Die score geeft best een vertekenend beeld’

Na een lange tijd niet mee te zijn geweest, maakte KWPN-hengst Ebony (Painted Black x Jazz) onder amazone Vai Bruntink zijn rentree op de Subtopwedstrijd in Vorden. De Prix St. Georges van het duo werd beloond met gemiddeld 67,21%, waarbij het bijna acht procent grote verschil in de beoordeling opvallend was.

“Vorig jaar heeft Ebony in de zomer een blessure opgelopen, waardoor hij een tijdje uit training is geweest. Hoewel het om een lichte blessure ging hebben Sjak en ik besloten hem ruim de tijd te geven”, licht Vai Bruntink de wedstrijdpauze van de zwarte hengst toe. “Ebony is één van mijn toppaarden en dan geef je zo’n paard liever teveel dan te weinig tijd.”

Veel progressie

De hengst is inmiddels weer volop in training. “In de proef in Vorden kon ik merken dat hij zoveel geslotener blijft. Hij heeft de laatste tijd enorm veel progressie gemaakt en dat resulteerde erin dat ik hem in de proef heel mooi voor me uit op het achterbeen kon houden. Daarbij bleef hij heel mooi ontspannen en gecontroleerd. In de punten kon ik me daarentegen niet vinden. Bij het ene jurylid kwamen we uit op 71%, waar ik bij de andere bleef hangen op 63%. Dat gaf een heel erg vertekend beeld bij het goede gevoel dat ik had.”

Overstap Grand Prix

Het plan voor de komende maanden is om de hengst frequenter mee te nemen op concours. “Het plan is om hem in ieder geval iedere maand een keer te starten in de Lichte Tour en later dit jaar de overstap te maken naar de Grand Prix. Hoe en wanneer dat blijft nog even afwachten.” Daarmee doelt de amazone op de fokkerij. “Voorgaande jaren kon hij het dekken goed combineren met de sport, maar zijn nakomelingen hebben afgelopen jaar opvallende resultaten behaald, dus wellicht wordt hij meer ingezet voor de fokkerij.”

Jappeloup

Eén dag geleden was de amazone nog present op Jumping Amsterdam, waar ze Jappeloup (All at Once x Lord Leatherdale) in de Subli Cup finale voor vierjarige dressuurpaarden reed. “Voor jonge paarden is zo’n hal als in Amsterdam natuurlijk heel imponerend. Jappeloup is echt een schatje en was daar wel wat onder de indruk, maar hij heeft het heel goed gedaan. Als je dan ziet hoe goed hij zich gedraagt in bijvoorbeeld de prijsuitreiking kan je daar echt wel blij van worden.”

Lichte Tour

In de met de Intermédiaire I gecombineerde rubriek eindigde Karin Ammeling met de Belissimo M-dochter Bonnie Blue. De amazone kreeg een percentage van 66,42% voor haar proef en bleef daarmee een dikke twee procent voor op Frederike Gotink en haar Olivi-nazaat Guess. Gotink bracht ook zijn halfzus Caraat aan start, met wie ze met 62,99% net buiten de prijzen viel.

Der Nederlanden aan kop in ZZ-Zwaar

In de eerste ZZ-Zwaar-proef kaapte Lisanne der Nederlanden de eerste prijs weg. De amazone reed Jazz-zoon Gifted naar 64,64% en realiseerde daarmee de hoogste dagscore in deze klasse. Jennifer Nijen Twilhaar-Bakker bleef met 64,14% net achter Der Nederlanden. In de tweede proef was er wederom een tweede prijs voor de amazone en Apache-nazaat Futurismo M. Stephanie van der Blij mocht nu met Frederick (v. Spielberg) de eerste prijs in ontvangst nemen.

Complete uitslag volgt nog.

