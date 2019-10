Vai Bruntink enthousiast: ‘Hoop dat er volgend jaar weer dressuur in Zwolle is’

Stralend neemt ze de eerste prijs in ontvangst. Vai Bruntink is de eerste winnares van de nationale Roelofsen Horse Trucks Subtop dressuurcompetitie. Ze won aan het begin van de donderdagavond op Jumping Zwolle de finale kür op muziek met de KWPN-goedgekeurde hengst Cum Laude, een imposante hengst met een gitzwarte vacht die schitterde onder het kunstlicht in de IJsselhallen.

Vai Bruntink ziet zich al drie maanden rijden in de gloednieuwe tweepaardsauto van sponsor Roelofsen Horse Trucks. “Super leuk, zo’n finaleprijs. We zijn al klant bij ze, maar een nieuwe auto voor de paarden in bruikleen krijgen is nooit weg.”

74%

Van de tien finalisten scoorde ze met 74,083% het hoogst met Cum Laude, een zoon van de recent overleden Grand Prix-hengst Apache waarmee Emmelie Scholtens zich in het Nederlandse team reed. Twee juryleden zagen Vai als winnares, de hoofdjury bij de letter C zag haar als nummer vijf. Die gaf de hoogste score aan Nicky Snijder op Van Krack STH (v. Krack C), die met een overall vierde plaats net buiten de prijzen viel. Met 73,49% werd Jennifer Sekreve tweede op Hitmaker (v. Wynton), voor Olga Boucher met 72,17% op Houdini la Haya (v. Krack C).

‘Het is best wel een hele ambiance’

“Nee, het was niet onze allersterkste proef ooit”, bekent Vai Bruntink. “De laatste keer dat we deze kür reden, reden we 80%. Ik kon het laatste er niet uitrijden. Dit was ons eerste indoorconcours weer na het buitenseizoen en ja, het is best wel een hele ambiance. Ongelooflijk mooi, maar het maakt ook wel indruk op de paarden. Zelfs op die van mij. Cum Laude is een schat van een hengst, nuchter, fijn, makkelijk karakter, maar zelfs hij was hier wat aan het kijken en een beetje afgeleid”, lacht ze.

‘Een geweldig initiatief’

De amazone van Stal Laarakkers in Vledderveen nam aan drie selectiewedstrijden deel, won er twee en werd eenmaal tweede. “En gelukkig nu gewonnen. Het is ontzettend leuk dat er weer dressuur in Zwolle is en ik hoop dat er volgend jaar weer een finale is of zelfs nog meer dressuur. En dan hoop ik ook dat er nog meer publiek op afkomt. Het lijkt een tendens te zijn dat er minder animo is om naar dressuur te kijken. Op het NK dressuur zie je de eerste dagen nog geen kip op de tribune. Het zou mooi zijn dat deze sport meer draagvlak kreeg. Dat Roelofsen Horse Trucks dit ondersteunt, is een geweldig initiatief.”

Bron: Persbericht Wendy Scholten