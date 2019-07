Vai Bruntink naar dik 78% in kur met Cum Laude

Op het avondprogramma van de subtopwedstrijd in Abcoude stond zaterdagavond de Kür op muziek voor de Lichte en de Zware Tour. Met een topscore van 78,63% schreven Vai Bruntink en de KWPN-hengst Cum Laude (v. Apache) de Kür in de Lichte Tour op hun naam.

“Er is niet zo vaak de mogelijkheid om de Kür te oefenen en ik wil hem in september graag internationaal meenemen, vandaar dat dit een super gelegenheid was”, legt Bruntink uit.

Koeien buurten

Over de Kür zelf is ze erg enthousiast. “Hij liep vlekkeloos en alles paste super op de muziek. Hij liep super gedragen en was scherp, maar toch heel gehoorzaam. Voor nu kan ik niet bedenken wat er nog beter zou kunnen. In het aangrenzende weiland liepen koeien en een stier. Die kwamen halverwege de proef even buurten. Toen ik mijn laatste lijn inreed renden ze allemaal bokkend weg. Hij zag ze wel, maar liep onverstoorbaar door en deed gewoon zijn ding. Hij heeft ook zo’n top karakter”, vertelt ze blij.

Zuidervaart

In de Zware Tour was de zege voor Kelly Zuidervaart en haar Torino-nakomeling Candans M. Zij noteerden 71,81%.

In de gewone Lichte Tour-rubriek was de zege voor Letty Roseboom en Dancing Dilinda (v. Sorento) met 66,62%. Aimee Weise volgde met Dante van de Wetering (v. De Niro) met 66,10%.

Met 64,85% was plaats drie voor Eva Lunau en Allstar (v. Aljano). Jessica Poelman maakte het rijtje prijswinnaars compleet. Met de Welt Hitt II-dochter Zamora noteerde ze 63,24% in hun debuut op dit niveau.

De gecombineerde Zware Tour kwam op naam van Daria Sushchinskaya en Charlie Brown (v. onbekend) met 64,78%.

Nikita Kok pakte de overwinning in de landenproef voor junioren en young riders. Dit deed ze met een score van 68,94% met Sandman (v. Ragazzo). Sophie Marchandeau werd met Fellow Rules (v. Sandreo) tweede met 65,22%.

De individuele proef kwam op naam van Sidney Trimp en Florenzo (v. Florett As) met 63,24%.

