Vai Bruntink wint Lichte Tour met Darabel met nieuw PR

In Franeker wonnen Vai Bruntink en Darabel zondagmiddag de gecombineerde Lichte Tour-rubriek met een score van 73,68% in de Prix St. Georges; een persoonlijk record en bijna 10% meer dan de nummer twee Iris Klaassen met Denzel B (63,53%).

Vai Bruntink had Darabel al een tijdje niet gestart, omdat de combinatie in de training bezig is met de overstap naar de Zware Tour. De internationale subtopwedstrijd in Exloo was de laatste wedstrijd. “De focus ligt nu echt op de overstap naar de Zware Tour, die ergens volgend jaar staat gepland. Wanneer precies, dat weten we nog niet. Het is echt een flinke overstap, dus ze moet er ook echt klaar voor zijn. Thuis pakt ze het werk al heel goed aan, en je merkt dat de gedragenheid hierdoor steeds beter wordt. Dit komt vervolgens alles weer ten goede. Je kunt de oefeningen steeds verder perfectioneren en zo van die 7 een 8 proberen te maken.”

Oefenrondje

Ondanks dat Bruntink met Darabel momenteel vooral de focus heeft liggen op de overstap naar de Zware Tour, probeert ze Darabel zo nu en dan toch mee te nemen op concours om haar wat in het ritme te houden. “Ik merk dat ze er baat bij heeft om toch af en toe de ring in te gaan”, aldus de amazone. “Voor volgende week staat IICH in Zuidbroek op de planning, en dat is een baan waar het publiek aardig dicht op zit. Daarom leek het ons verstandig om voor die tijd nog even ergens een ‘gewone’ wedstrijd mee te pakken dus zodoende heb ik me op het laatste moment nog opgegeven voor Franeker.”

PR

Hier liet de merrie een hele mooie proef zien waar ze de jury met haar charme en talent wist te verleiden tot een nieuw persoonlijk record van 73,68%. “Het was heel leuk om dat lovende commentaar van beide juryleden te lezen”, vertelt Bruntink trots. “Ze liep ook echt een fijne proef. Ze was scherp, maar gefocust. Ze had natuurlijk a wel vaker scores in de 70% gelopen, maar deze score hebben we nog niet eerder behaald. Super leuk!” Volgende week zal het duo aan de start verschijnen in Zuidbroek en volgend jaar nog een paar mooie internationale wedstrijden meepakken in de Lichte Tour om daarna te gaan proeven aan de Zware Tour.

Van den Hazel tweemaal aan kop

In deze Lichte Tour-groep kwamen tevens een aantal ZZ-Zwaar-combinaties aan de start waarvan alleen Femke van den Hazel winst wist te behalen in de eerste proef. Met La Fino (v. Landos) reed ze naar de winnende score van 61,21%. Ook de tweede proef kwam op naam van Van den Hazel. Nu was hun proef goed voor 60,71%, net een half procent meer dan Marjan Eckhardt en Wayne (v. Riant) (60,21%).

Radetzky kan het nog steeds

De Zware Tour kwam op naam van de inmiddels twintigjarige Radetzky. Marjan van der Jagt stuurde de vosruin naar de winnende score van 68,59% in de Grand Prix en kwam daarmee. ondanks iets puntenverschil, ruimschoots bovenaan te staan. Nathalie van Vorenhout werd tweede door 61,62% te halen in de Intermédiaire II met Anna van de haffriehoeve (v. Rindert 406).

In de avond was er nog een gecombineerde ZZ-Zwaar/ Prix St. Georges-rubriek. Marsja Dijkman voerde hier de lijst aan met MGPNGP Geke fan ‘e Beijemastate (v. Beart 411). Dijkman behaalde een score van 63,60% in de Prix St. Georges. Joukje Hak en Lord Hof (v. Wobke 403) werd tweede door haar score van 61,50% in het ZZ-Zwaar. Beide combinaties hadden iets puntenverschil. De tweede proef van het ZZ-Zwaar was een opzichzelfstaande rubriek en werd gewonnen door Gea Algra en haar schimmel Caranja (v. Radisson) (62,21%).

Bron: Horses.nl