Vai Bruntink wint met Darabel kür: ‘Ze bleef er zo fijn aan trekken!’

"Het publiek klom op de banken", vertelt Vai Bruntink enthousiast, "Het is zo'n leuk concours." Het IICH Groningen stond gisteren in het teken van de subtop dressuur. Bruntink was in de Prix St.George al eerste met Darabel (v. Westpoint) en 's avonds maakte ze het feest compleet door met overmacht de kür te winnen. In de Zware Tour zegevierde Christa Larmoyeur op haar Superhorse Aston Martin (v. Uphill).

Vai Bruntink heerste met de Westpoint-dochter Darabel in de Lichte Tour. In de Prix St.George was de amazone de enige die boven de 70% uitkwam (71.559%). Bruntink: “Voor de paarden is de atmosfeer in de hal best spannend. Maar in beide proeven heb ik heel fijn kunnen rijden. In de Prix heb ik niet alles uit de kast gehaald, ik wilde voor de kür nog wat extra’s overhouden. Maar Darabel bleef er zo fijn aan trekken! Ik had veel 8-ten op het protocol en fijn jurycommentaar.”

‘Ze ging echt heel goed’

In de kür op muziek gingen Vai en Darabel echt los en dansten opnieuw naar de overwinning, nu met 75.075%. Bruntink: “Ik heb kort losgereden en in de proef ging ze echt heel goed. Dat het veel energie koste, bleek in de laatste paar onderdelen. Toen kon ik wel voelen dat ze iets moe werd.”

Focus op training ZT

De laatste tijd hebben Vai Bruntink en Darabel minder wedstrijden gereden en de focus gelegd op de training voor de Zware Tour. “Ze is hierdoor veel sterker geworden”, vertelt Bruntink verder. “Ook heeft ze meer houding gekregen en loopt de oefeningen met steeds meer gemak. Ik rij nog een paar wedstrijden Lichte Tour en dan wil ik de overstap gaan maken.”

Marjan Hooge tweede

In de LT kür op muziek reed Marjan Hooge de Jazz-dochter Eskara de Jeu naar een nummer twee positie met 69.600%. Rachelle Buining eindigde met Rhythem and Blues (v. Welt Hit) op een derde plek met 66.825%.

Larmoyeur wint ZT-kür

Christa Larmoyeur won met Superhorse Aston Martin NL de kür in de Zware Tour. De amazone heeft de zoon van Uphill weer helemaal terug in de sport en liep naar een percentage van 71.833%. Op Facebook schreef Larmoyeur: “This is the moment werd gedraaid, en het werd ook inderdaad ons moment. Superhorse Aston Martin wint de finale kür op muziek Zuidbroek. Nou reken maar dat ik emotioneel werd. Wat een paard!”

Krachtige Elias

Naast een mooi geldbedrag won Larmoyeur ook nog een nieuw dressuurzadel. Marc-Peter Spahn maakte met Elias 494 ook indruk bij het publiek dankzij de krachtige uitstraling en sterke piaffe en passage. Het paar behaalden een score van 69.208% en eindigden op de tweede plaats. Kim Jacobi volgde met haar paard Horses2fly Apres Minuit (v. Prestige VDL) op de derde plaats met 67.083%.

ZZ-Z kür voor Olga Boucher

In de kür op ZZ-Zwaar-niveau won Olga Boucher op Houdini La Haya (v. Krack C) overtuigend met 76.175%. Floor Vos werd met haar paard Fine-Tuned DFV (v. Armani) tweede met 70.850%. Bennie van Es reed zijn Fries Jetse fan Hickaerd naar een derde plek en scoorde 67.950%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses