Vai Bruntink ziet toppaard naar Helgstrand vertrekken

Vai Bruntink heeft afscheid moeten nemen van haar troef Halesta (v.Quadroneur). De achtjarige merrie zal haar carrière voort gaan zetten bij Andreas Helgstrand. Dit maakte de amazone zelf bekend op haar Facebook-pagina.

Afgelopen oktober startte Bruntink de Quadroneur-merrie voor het eerst in het ZZ-Zwaar en won direct 3 Subtop wedstrijden achter elkaar. Halesta heeft de potentie voor de Grand Prix, althans dat vertelde Bruntink afgelopen november zelf aan Horses.nl: “Halesta is een paard dat alles in huis heeft voor het Grand Prix-werk. Het is altijd afwachten of het ook echt allemaal gaat lukken, maar aanleg toont ze zeker!” Nu mag Halesta dit dan ook gaan waarmaken bij Helgstrand.

Bron: Facebook/Horses.nl