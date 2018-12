Valegro en Uthopia in waterballet

De 'Dans van de Suikerfee' uit het beroemde ballet De Notenkraker van Tsjaikovski. Dat is volgens Carl Hester wat hij samen met Charlotte Dujardin, Valegro en Uthopia uitvoert in een grote Engelse waterplas. Bij gebrek aan sneeuw hebben de twee Engelse topruiters zich uitgedost als een kerstelf en een onduidelijke official. Ze voeren een waterkoude pas-de-deux uit om al hun fans een fijne kerst te wensen.