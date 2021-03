Valegro krijgt eigen straat in Gloucestershire: ‘Ik ben ongelooflijk trots’

Een woningontwikkelaar heeft hulde gebracht aan de prestaties van dressuur legende Valegro door ter ere van hem een ​​nieuwe straat te benoemen. Dit meldt Horse and Hound op haar website. Een paar weken geleden werd al het bronzen standbeeld van de meervoudig medaille winnende Valegro onthuld in zijn geboortestad Newent. Nu verwelkomde ontwikkelaar Bellway Carl Hester op Valegro Avenue. De straat maakt deel uit van Picklenash Grove in de stad Gloucestershire.

Carly Maidment, verkoopmanager van Bellway, reageerde: “Valegro won de harten van het publiek met zijn optredens op zowel de Londen- als de Rio Spelen en kreeg wereldwijde aandacht voor zijn elegantie en schoonheid. De mensen van Newent zijn buitengewoon trots op hun Olympische held, die de status van beroemdheid geniet in dit deel van Gloucestershire, en als woningontwikkelaar in zijn geboortestad moesten we gewoon zijn prestaties erkennen.”

Maidment vervolgde: “Het is niet elke dag dat je een Olympisch gouden medaillewinnaar verwelkomt bij een van je ontwikkelingen, dus we waren verheugd dat Carl naar de locatie kon komen en de straat zag die ter ere van Valegro is genoemd.”

‘Ongelooflijk trots’

Carl Hester bezocht de straat en zei: “Zijn prestaties hielpen dressuur in de harten van de natie te brengen. Hij is een heel bijzonder paard en ik ben ongelooflijk trots om te zien dat een straat naar hem vernoemd is in Picklenash Grove.”

Bron: Horse and Hound