Valegro’s groom Alan Davies: ‘Ik leerde Kate Middleton rijden’

'Head groom' van Carl Hester en Charlotte Dujardin, Alan Davies, was gast in een serie van Horse and Hound 'Hoe goed kennen we...' met negen dingen die we wellicht niet weten van de supergroom Davies. Wist u dat hij prins William's vrouw Kate Middleton leerde paardrijden?

Op zestienjarige leeftijd begon de paardensportcarrière van Alan Davies als hulp bij de jachtvereniging ‘Puckeridge and Thurlow’. “Ik wilde niet meer naar school maar werk vinden met paarden”, vertelt Davies. “De meisjes die bij de Hunt werkten, hebben me het belang van de nazorg van paarden bijgebracht.”

Winkel en postkantoor

Davies komt niet uit een paarden familie. Zijn ouders hadden een winkel en postkantoor in Cambridgeshire. “Ik begon pas met rijden toen tien of elf jaar was. Wel had ik veel huisdieren zoals konijnen, katten, goudvissen.”

Groom in Amerika

Toen hij stopte bij de jachtstal, werd Davies werkzaam als groom in verschillende paardensport disciplines. Vier trok hij rond in Amerika als groom van een spring- en een eventingruiter.

Carl Hester ontmoet in Stockholm

Zijn switch naar de dressuursport kwam per toeval. Davies ging met een van zijn wedstrijdpaarden trainen bij Carl Hester die hij al op de WEG in Stockholm had ontmoet. Vervolgens leerde hij Kate Middleton paardrijden en kreeg later een uitnodiging om op het huwelijk van Kate met prins William te komen.

Kate Middleton

Davies: “Ik gaf Kate les op een wedstrijdpaard van me. Ze kwam naar mijn stallen die ik had in de buurt van Newbury. Ze was heel goed, en ook heel aardig. We hadden veel plezier.”

‘Achter Boris Johnson, maar voor de Beckhams’

“Toen ik net bij Carl en Charlotte werkte, kreeg ik de uitnodiging om op haar huwelijk met prins William te komen”, vervolgt Davies. “Het was ongelooflijk – ik zat net achter Boris Johnson, maar voor de Beckhams!”

Shetlandpony’s

In zijn vrije tijd gaat Alan Davies met zijn mini Shetlandpony’s naar shows. Op dit moment heeft hij er drie. “Toen ik bij Carl kwam werken nam ik er een mee als hobby. Ik had te weinig tijd voor een eigen rijpaard en een hond was ook lastig als zo veel op pad bent.”

‘Uti’ heeft een speciale plek

Na Valegro (Blueberry) is de hengst Uthopia het paard dat hem het meest dierbaar is. “Blueberry en ik hebben een enorme band, maar Uti heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Hij is zo’n heer, met een mooi karakter, en we hebben veel met hem meegemaakt. Hij heeft ook nooit moeite gehad met Blueberry’s status van beroemdheid – he’s just an absolute dreamboat.”

Kapper

Op de vraag wat hij in een volgend leven zou zijn geworden, antwoordde Davies: “Kapper! Omdat ik redelijk goed ben in manen en staarten. Mijn vlechten zijn ook behoorlijk beroemd, die moeten goed zijn.”

Bron Horse & Hound