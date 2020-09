Valentina Pistner wint landenproef Junioren, Van der Pols vierde

Op Horses & Dreams in Hagen werd vanochtend de teamproef voor de junioren verreden. Europees kampioene Valentina Pistner en Flamboyant OLD (v. Fidertanz) staken met kop en schouder boven de rest uit, met een score van bijna 75%. Beste Nederlandse was Sanne van der Pols met de KWPN-ruin Excellentie (v. Blue Hors Don Schufro). Zij scoorden 70,455%.