Van Cranenbroek’s Emerald verkocht, Bianca Schütz wordt nieuwe amazone

Ilse van Cranenbroek meldt op facebook dat haar Grand Prix-paard Emerald, die onlangs nog teamgoud won op de Asian Games met de Indiase ruiter Hriday Chedda, is verkocht naar Alwathba Stables in Abu Dhabi. Daar wordt de Nederlandse Bianca Schütz de vaste amazone van de ruin.

Van Cranenbroek: “Ik heb Bianca tijdens de Asian Games ontmoet. Ik had haar één keer zien rijden en zei tegen haar ‘Emerald hoort bij jou’. Ze is komen rijden en de klik was er 100%. Ik had veel vraag naar Emerald, maar ik was heel kieskeurig geworden. Bianca heeft alles wat ik in de nieuwe amazone zocht en zelfs nog meer. Het mooiste van dit alles is ook nog dat we het eerste jaar samen blijven trainen en Emerald nog een jaar bij mij blijft, zodat we alles rustig in goede banen kunnen gaan begeleiden. Mooier dat dit was niet mogelijk geweest.”

Serieuze plannen

De werkgever van Bianca Schütz, Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, wil zich serieus op de dressuursport richten en dat geeft de amazone de mogelijkheid om haar dromen te verwezenlijken.

Schütz vertelde recent in de Paardenkrant: “Ik ben mijn werkgever enorm dankbaar voor deze kansen en ga er ook alles voor doen om al die support in succes om te zetten. Over drie jaar zijn de volgende Asian Games en we hebben nu meer tijd om daar naartoe te kunnen werken, dus is het winnen van één of meerdere medailles zeker het doel. Daarnaast hoop ik de overstap naar de Grand Prix te kunnen maken. De dressuursport staat hier in vergelijking met Nederland nog maar in de kinderschoenen, maar er wordt serieus in geïnvesteerd om het niveau hier naar een hoger level te tillen. Zo worden er kwaliteitsvolle paarden uit Europa geïmporteerd en er ligt een plan op tafel om iedere twee weken FEI-juryleden over te laten vliegen. In de wintermaanden kunnen we ons hier dan niet alleen door nationale, maar ook door internationale juryleden laten beoordelen. De zomermaanden willen we naar Europa komen, zodat we ons ook met het niveau daar kunnen gaan meten.”

Bron: Horses.nl