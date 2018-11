Van de slacht gered veulen nu Grand Prix-paard

The Chronicle of the Horse brengt het verhaal van Cheval Noir, een van de slacht gered veulen dat het nu tot Grand Prix-paard heeft geschopt. De nu 18-jarige ruin werd geboren op een PMU (Pregnant Mare Urine)-stal in Canada. Een actiegroep redde hem als veulen, als tweejarige werd hij door Pam Wangenheim-Hawkins aangeschaft. Met de Amerikaanse liep hij dit jaar op de open Amerikaanse kampioenschappen Grand Prix.

Op PMU-stallen worden drachtige merries gehouden voor hun urine. De hormonen in die urine worden gebruikt in de farmaceutische industrie voor hormoonvervangingstherapie, een middel dat helpt tegen overgangsverschijnselen. De veulens die de merries krijgen worden door de farmaceutische industrie beschouwd als bijproduct en eindigen vaak in het slachthuis.

200 dollar

De nu 18-jarige Cheval Noir werd als veulen gered door een actiegroep. Daar schafte de Amerikaanse dressuuramazone Pam Wangenheim-Hawkins hem aan voor 200 dollar in opdracht van een klant die niet veel te besteden had. Toen die klant stopte met rijden bleef de ruin bij haar op stal. Wangenheim-Hawkins liet hem rijden door een stagiaire, die al snel tot ZZ-niveau (fourth level) met hem was gevorderd. Ze besloot hem zelf te gaan rijden en startte op Prix St. Georges-niveau en in 2015 maakte hij zijn debuut in de Grand Prix.

In het open Amerikaans kampioenschap Grand Prix kür scoorde de nu 18-jarige 62,933%.

Bron: Chronicle of the Horse