Van der Horst en Uijtewaal winnen kür op muziek

Op het internationale Paradressuur-concours in Waregem ging in Grade III de winst in de kür op muziek naar Rixt van der Horst en Eisma’s Akuna Matata (v. Arpeggio). Het kersverse duo won dit weekend alledrie hun proeven. Voor de kür op muziek lieten ze 74,834% noteren. In Grade IV was de winst voor Demi Uijtewaal met Winando RFS (v. Jet-Set D). Zij scoorde 74.530% gemiddeld, al was de jury het onderling nogal oneens over de artistieke scores.