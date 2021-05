Van der Meer derde in kür, Kittel wint met overmacht

Patrik Kittel won in Compiègne op Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) de kür op muziek met bijna 4% verschil op de nummer twee. Dat was de Portugees João Miguel Torrao met de Lusitanohengst Equador (v. Quo Vadis). Patrick van der Meer was derde met Chinook (v. Vivaldi).