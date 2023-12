Van der Meer: ‘Positiviteit moet terug in dressuursport’

Afgelopen oktober werd bekend dat Patrick van der Meer per 1 januari aantreedt als dressuurbondscoach. In KWPN magazine zegt Van der Meer deze maand: “Als ik ergens voor ga, dan ga ik ervoor. Dat betekent dat ik me vanaf nu voor 300% inzet als bondscoach. We moeten de positiviteit terugkrijgen in de dressuursport."

Dat Van der Meer een functie als bondscoach na zijn sportcarrière ambieerde heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. “De kans deed zich nu voor, dus ik dacht: misschien is dit het moment. Alex van Silfhout gaf eerder aan dat hij na Parijs wil stoppen, dus dit is voor mij het ideale moment om in te stappen.” Van Silfhout blijft de combinaties trainen tot en met Parijs. Van der Meer neemt nu eerst de organisatorische taken op zich. De nieuwe bondscoach ziet het beter structureren en coördineren van de dressuurtop als een belangrijk punt. “Iedereen moet weten waar hij aan toe is en wat er verwacht wordt, alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.”

Meer lezen?

Meer over de visie van Van der Meer, hoe hij het ‘pechpercentage’ omlaag wil brengen en hoe nu gaat op zijn Trainingsstal De Hoeve, waar hij de dagelijkse leiding uit handen moest geven voor het bondscoachschap, leest u in het artikel op de site van het KWPN.

Bron: KWPN