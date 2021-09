Van Liere kiest Haute Couture voor Hagen

Na het trainingskamp van afgelopen week heeft bondscoach Alex van Silfhout zijn definitieve selectie voor het EK Dressuur bekendgemaakt. Dinja van Liere maakt deel uit van het team met haar merrie Haute Couture (v. Conaisseur). De keuze is verder gevallen op Hans Peter Minderhoud met GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas) en Adelinde Cornelissen met Governor (v. Totilas). De Europese Kampioenschappen in Hagen beginnen aanstaande dinsdag 7 september.

Dinja van Liere was zeker van een plaats in het team, alleen zou later de keuze gemaakt worden met welk paard ze naar Hagen zou reizen. Die keuze is gevallen op de merrie Haute Couture. Adelinde Cornelissen en Governor zijn ook geselecteerd en nemen deel aan hun eerste EK. Tokio-gangers Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud vertegenwoordigen Nederland voor de tweede keer dit jaar op een internationaal kampioenschap.

EK Team Hagen

Het team voor het EK Dressuur senioren is:

Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas), KWPN, ruin, zwart, 10 jaar, eigenaren: Jan de Vries en Dressuurstal Van Baalen.

Adelinde Cornelissen met Governor (v. Totilas), KWPN, hengst, zwart, 10 jaar, eigenaar: Gerard Korbeld.

Dinja van Liere met Haute Couture (v. Connaisseur), KWPN, merrie, bruin, 9 jaar, eigenaar: Joop van Uytert & Albert Dorst.

Hans Peter Minderhoud met GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), KWPN, hengst, zwart, 13 jaar, eigenaren: GLOCK HPC NL B.V., Palmar BV, Tim Coomans, Stal Brinkman.

Reserve: Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson), KWPN, hengst, vos, 13 jaar, eigenaar: Stal Hexagon.

Programma

Europese Kampioenschappen Dressuur senioren en U-25, Hagen, Duitsland

Dinsdag 7 september

08.30 – 15.15 uur EK senioren, Grand Prix, landenwedstrijd, deel 1

16.15 – 19.15 uur EK U25, Intermediaire II, landenwedstrijd, deel 1

Woensdag 8 september

08.30 – 15.15 uur EK senioren, Grand Prix, landenwedstrijd, deel 2

15.30 uur Prijsuitreiking landenwedstrijd

16.15 – 19.30 uur EK U25, Intermediaire II, landenwedstrijd, deel 2

19.45 uur Prijsuitreiking landenwedstrijd

Donderdag 9 september

17.00 – 22.45 uur EK senioren, Grand Prix Special

23.00 uur Prijsuitreiking

Vrijdag 10 september

08.00 – 12.00 uur EK U25, Grand Prix, individueel, deel 1

Zaterdag 11 september

08.00 – 12.00 uur EK U25, Grand Prix, individueel, deel 1

12.15 uur Prijsuitreiking

13.00 – 15.50 uur EK senioren, Kür op Muziek

16.00 uur Prijsuitreiking

Zondag 12 september

09.00-12.20 uur EK U25, Kür op Muziek

12.30 uur Prijsuitreiking

Website van EK Dressuur senioren en U25

Bron: KNHS / Horses.nl