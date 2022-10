Dinja van Liere moest zojuist haar toppaard Hermès N.O.P. terugtrekken uit de Grand Prix voor de wereldbeker in Lyon. Een grote teleurstelling voor de amazone: “Bij het losrijden was hij echt stokkreupel". Vermoedelijk is het een een hoefzweer.

In een reactie vertelt Dinja aan Horses: “We zijn nu met de hoefsmid bezig, ik denk dat het een hoef zweer is. Gisteravond was hij nog top, niets aan de hand en nu wil hij er niet meer op staan.”

Hermes kreupel vlak voor start WB Lyon

Bron Horses.nl